Sağlıklı iftar sofralarına: Enginar Dolması

Binlerce yıldır şifasıyla ve lezzetiyle sofralarımızı süsleyen enginar, tam mevsimindeyken iftar sofralarının da vazgeçilmezi olacak…

İlk çıkış yeri Etiyopya olduğunu düşünülen enginar bitkisi, neredeyse her derde deva özelliği ile yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Bu asil bitkinin, M. Ö 371-287 yılları arasında yaşayan Yunan filozofu Theophrastus, onun İtalya’da ve Sicilya’da yetiştirildiğinden bahsediyor. Eski dönemlerde kral ve soyluların sofralarını süsleyen enginar, 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya yayılmaya başlamış, 16. yüzyılda Fransa, Almanya ve İngiltere'ye, 17. yüzyılda ise Amerika'ya girmiştir. Ülkemizde enginar 16. yüzyılda Avrupa'dan Osmanlı topraklarına göçen Museviler tarafından yetiştirilmeye başlamıştır.

Mart ve Nisan aylarında bolca hasat edilen bu bitkinin başta karaciğer olmak üzere, vücuda sağladığı birçok faydası bulunuyor. Salatasından dolmasına istediğiniz şekilde hazırlayabileceğiniz bu sebzeyi iftar sofralarınıza taşımaya ne dersiniz? Garnitür dolgusu ve ekşili sosuyla damaklarda eşsiz bir tat bırakacak bu tarifi mutlaka deneyin.

Enginar Dolması Tarifi VİDEO

ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

- 4 adet enginar

- 1 adet soğan

- 2 adet havuç

- 1 su bardağı bezelye

- 2 adet patates

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- ¼ demet dereotu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı şeker

- 1 adet limon suyu

- 2 su bardağı su

Yapılışı

Soğanı, havucu ve patatesi aynı boyutta olacak şekilde küp küp doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını alın ve soğanları atıp karamelize edin. Ardından havuç ve patatesi soteleyin. Son olarak taze bezelyeleri ilave edip 1-2 dakika daha soteleme işlemine devam edin.

Doğranmış dereotu, tuz, şeker ve limon suyunu tencereye ekleyin. Ayıklanmış enginarları iç kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve suyunu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi soğuması için ocaktan alın ve enginar çanaklarına sebzeleri doldurup suyuyla birlikte servis edin.

Afiyet olsun...