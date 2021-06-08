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Sağlıklı meze tarifi: Taze bakladan fava
Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın yemeği, taze bakladan fava olarak belirlendi. Denemek isteyenler, taze bakladan fava tarifini araştırmaya başladı. Peki taze bakladan fava nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 17:29
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, taze bakladan fava olarak belirlendi.
Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken, akşam sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de taze bakladan fava tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
Akşam yemeklerinde ana yemeklerin yanında enfes bir meze tarifi servis etmek isteyenler, bu tarif tam size göre..
Peki taze bakladan fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, taze bakladan fava tarifi...
TAZE BAKLADAN FAVA MALZEMELERİ
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500 gram taze iç bakla
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1 adet kuru soğan
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2 diş sarımsak
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1 yemek kaşığı zeytinyağı
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1/2 çay kaşığı tuz
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1 tutam dereotu
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1 tutam fesleğen
FAVA NASIL YAPILIR? TAZE BAKLADAN FAVA TARİFİ
- Yıkadığınız iç baklaları kaynayan 1 litre suyun içerisinde 15-18 dakika boyunca haşlayın.
- Haşlanan iç baklanın kabuklarını tek tek ayıklayın.
- İnce bir şekilde doğradığınız soğanı, tencerede zeytinyağı ve biraz tuzla birlikte kavurun.
- Soğanlar kavrulduktan sonra, iç baklaları tencereye alın.
- Bir su bardağı kadar su ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
- Baklalar yumuşayana kadar pişirin ve suyunu çekmesini bekleyin.
- Yumuşayan baklaların üzerine fesleğen ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Tencerenin içerisindeyken blender yardımıyla güzelce çekip püre haline getirin.
- Bir kaseye koyun, üstüne doğranmış soğan, dereotu ve biraz zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.