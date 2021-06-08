Sağlıklı meze tarifi: Taze bakladan fava

Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın yemeği, taze bakladan fava olarak belirlendi. Denemek isteyenler, taze bakladan fava tarifini araştırmaya başladı. Peki taze bakladan fava nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, taze bakladan fava olarak belirlendi.

Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken, akşam sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de taze bakladan fava tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

Akşam yemeklerinde ana yemeklerin yanında enfes bir meze tarifi servis etmek isteyenler, bu tarif tam size göre..

Peki taze bakladan fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, taze bakladan fava tarifi...

TAZE BAKLADAN FAVA MALZEMELERİ

500 gram taze iç bakla

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1 tutam dereotu

1 tutam fesleğen

FAVA NASIL YAPILIR? TAZE BAKLADAN FAVA TARİFİ