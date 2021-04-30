Sahanı aratmayacak: Pastırma tabağında yumurta

Ramazan ayında iftariyelik olarak sofralarımızı süsleyen pastırma, yumurtalı haliyle sahurda da iştahınızı kabartacak…

İlk beş iftariyelik arasında sayılabilecek pastırma, şüphesi ki Ramazan denince akla ilk gelen lezzetlerden biri. İnce ince dilimlenerek satın aldığımız, fiyatlı olmasına rağmen tadından da vazgeçemediğimiz bu kuru et, aromasını diğer malzemelerle çoğaltarak doyurucu bir hal alıyor ve sahur sofralarınıza geliyor. Susatır diye pastırmayı az kullanarak hazırladığımız bu lezzet, iştah açıcılığıyla gözleri de dolduruyor. Kızarmış ekmekle tadına doyamayacağınız o tarif sizlerle…

Pastırma Tabağında Yumurta Tarifi VİDEO

PASTIRMA TABAĞINDA YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

- 100 gr pastırma

- 2 yemek kaşığı Erzincan tulumu

- 6 adet yumurta

- ½ tatlı kaşığı deniz tuzu

- 2 yemek kaşığı kaşar peyniri

Domates sos için;

- 2 adet domates

- 3 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4-5 yaprak fesleğen

- ¼ tatlı kaşığı tuz

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

Sos tavasına zeytinyağını koyun ve doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın. Ardından sarımsak, fesleğen ve tuzu ilave edip sos kıvamına gelinceye kadar pişirin. Muffin kabını yağlayıp pastırmaları tabak olacak şekilde yerleştirin ve 180°C deki fırında 4 dk kadar pişirin. Pastırma tabaklarına önce domates sosunda bir tatlı kaşığı koyun ve yumurta beyazlarını içerisine yerleştirin. Muffin kabını tekrar fırına alın ve yumurta beyazları 2/3 oranında pişirin.

Kabı fırından alıp pişen yumurta beyazlarının üzerine domates sosundan birer tatlı kaşığı ve peynirden birer tatlı kaşığı pay edin. Üzerlerine yumurta sarılarını koyun ve tekrar fırında pişirin. Muffin kabını salladığınızda yumurta sarılarının sadece orta kısmı sallanıyorsa fırından alabilirsiniz. Üzerine kaşar rendeleyip deniz tuzu ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Pastırma tabağında yumurta besin değerleri:



