Sahara Geçidi'nde kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metreyi bulan kar kütleleri dikkat çekiyor.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde biriken kar 5 metreyi buldu.

ARACININ ÜZERİNDEN POZ VERDİ

Ardahan’da arıcılıkla uğraşan Necdet Bilgin, karı görünce Sahara Geçidi'nde 1,5 metre yüksekliğindeki otomobilinin üzerine çıkarak objektiflere poz verdi.

Çekilen fotoğraf, Sahara Geçidi'nde bu yıl yağan karın ne denli fazla olduğunun kanıtı oldu.

Ardahan'ı Artvin’e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi VİDEO

"BUNA DA ŞÜKÜR"

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan arılığına giderken metrelerce yükseklikteki kar kütlesini görünce fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmek istediğini söyleyen Necdet Bilgin, ’’Yol kenarındaki kar kalınlığı neredeyse 7 metreye ulaşmış durumda. Allah’a şükürler olsun ki ülkenin her yerinde kuraklık sıkıntısı yaşanırken, burada metrelerce yükseklikte kar var. Buna da şükür’’ dedi.