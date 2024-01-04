Sahiller doldu! Antalyalı kış ayını teğet geçti... Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, kentte hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin batısı sağanak yağışın etkisine girerken, doğusu ise karla mücadele ediyor.

Yurdun doğusunda kar kalınlığı artarken ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Ancak Antalya'da durum oldukça farklı...

Turizmin başkenti Antalya, yeni yılda hava şartlarıyla geleneği bozmadı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 74’e kadar ulaştı.

Zamanını dışarıda geçirmek isteyen bazı vatandaşlar ise havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen sahile geldi.

Kış ayında denize girme keyfi

Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 19 derece ölçülen kentte denize girdi, bazıları ise balık tuttu. Tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin sıcak kumsalına uzanarak güneşlenmenin keyfini surdu.

“Yılın her ayında Antalya’da denize giriyoruz"

Spor amaçlı denize giren Hüseyin Demirkoparan, “Yılın her ayında Antalya’da denize giriyoruz. Yeter ki güneş olsun, 17 derece fark etmez. Ben devamlı buraya geliyorum, denize girmeyi seviyorum. Yabancılar daha güzel değerlendiriyor, planlı geliyorlar. Vücudun rahatlıyor, hem spor yapıyorsun. Sağlık açısından da çok faydalı oluyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)