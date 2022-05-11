Şahin Duman ve Mustafa Tekin büyüme hedefleri neler? Türkiye'de hizmet veriyorlar mı?

Kısa bir süre önce karar vererek çalışmaları başlatan ve iki yıldır ulaşmak istedikleri noktaya çok yakın olan Mustafa Tekin ve Şahin Duman nasıl bu kadar başarı elde ettiler?

Onların uzmanlık alanları neler araştırılıyor. İşte haklarında pek çok şeyin merak edildiği Şahin Duman ve Mustafa Tekin'in hedefleri ve tüm yaşamlarına dair detaylar…

Şahin Duman ve Mustafa Tekin girişimci ve yazılım çözümleri olmak üzere iki farklı alanda kendilerine güvenerek yola çıktılar. İlk başta projeleri için yatırımcı arayan ikili daha sonra Londra'da hayallerini gerçekleştirdi ve Predicomm’u kurdu. Kısa sürede 250 müşteriye hizmet verebilecek hale gelen ikili elde ettiği başarıyla şimdi çok daha fazla şirkete yazılım çözümleri ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. Son derece profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdüren ortaklar İstanbul'da başlayan maceralarını Londra'ya taşıdılar. 23 yıllık arkadaşlık ve aile huzuru hala kaldığı yerden devam ediyor. Aileleri hala aynı binada oturan ortakların yazılım ekibinin büyük çoğunluğu Türkiye'de bulunuyor. Yurtdışında gelişimini sürdüren Predicomm hizmet sektöründe yer almak istediklerini belirten Mustafa Tekin ve Şahin Duman bu hedeflerine de kısa sürede ulaşacak gibi görünüyor.

Londra'da Ofisleri Bulunuyor Mu?

İki yıl önce girişimcilik ve yazılım bilgilerine güvenerek Londra'ya giden ikili Londra'da açmış oldukları showroom ve ofisleriyle bugün oldukça başarılı. Bugün geldikleri noktada iyi ki geçmişte kendimize yatırımcı ortak bulamamışız diyerek elde ettikleri başarının sonuna kadar keyfini çıkarıyorlar.