İstanbul'dan yola çıkan Şevket ve Tugay Sahtiyan kardeşler, Şahin model otomobil sevgisini bir üst seviyeye çıkartarak, araçlarıyla Kuzey Kutbu'na ulaşarak bir ilki başardı.

Dayanıksız olması nedeniyle daha çok trajik kazalarla anılan, halk arasında "kuş serisi" olarak adlandırılan Tofaş'ın Şahin modeli, bu kez güzel bir habere konu oldu.

ŞAHİN İLE İSTANBUL'DAN KUZEY KUTBU'NA

Çok sevdiği ve ilk arabası olan Tofaş Şahin aracı ile yolculuğa çıkan Şevket Sahtiyan, kardeşiyle birlikte 20 Avrupa kentini geçerek Kuzey Kutbu’na vardı. İstanbul'da başlayan ve Nordkapp'ta biten, 21 gün süren yolculukta Sahtiyan kardeşler, 35 bin TL yakıt harcadı.

"TOFAŞ İLE BURAYA KADAR GELMİŞİZ, KUZEYE YARDIR"

14 bin kilometre yaparak 13-14 gününü fiziksel olarak yolda geçiren Şevket Sahtiyan, "beyaz gelin" dediği Tofaş ile kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptı. Eski arabalara meraklı olan ve ilk arabası olan Şahin’i 10 yıl önce 18 yaşında iken kavuştuğunu belirten Sahtiyan, İtalya’ya kasım ayında ticari fuar gittiğini söyledi.

Şahin tutkunu kardeşler, araçlarıyla İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti - Video

Sahtiyan, kardeşine "Gidelim mi beyaz gelinle?" diyerek Almanya'ya doğru yola çıktıklarını söylerken Zürih'teyken dağları karda çıkınca "Tofaş ile buraya kadar gelmişiz. Buradan yukarıya doğru kuzeye dümdüz yardır." diyerek Norveç'e gitmeye karar verdiğini açıkladı.

35 BİN TL'LİK BENZİN YAKTI

Yolculuk boyunca 35 bin litrelik benzin yaktığını söyleyen Sahtiyan, arabanın çok benzin yaktığından dem vurdu. İskandinav ülkelerini geçtiği sırada arabanın adeta buz kütlesine dönüştüğünü belirten Sahtiyan, çamurluğunun içi kar buz oldu olduğunu ve o sesin rahatsız ettiğini söyledi.

Çılgın yolculukta sadece aracının radyatöre giden hortumu çatladı.