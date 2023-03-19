Sahte besinlerle zehirlenmeyin! İşte aklınıza bile gelmeyecek 5 sahte yiyecek ve ayırt etmenin yolları! Günümüzde artık her şeyin sahtesi yapılabiliyor. Sahte çanta, sahte ayakkabı ve sahte yiyecek… Ama konu yiyecek olunca işler değişiyor. Çünkü sağlığımız her şeyden önemli. Peki yiyecekleri sahtesinden nasıl ayırt edebiliriz? İşte bilmediğiniz 5 sahte yiyecek…

Hastalıklardan kurtulmanın en etkili yolu sağlık besinlerdir. Ancak günümüzde ne kadar sağlıklı beslendiğimiz şüpheli.

Şimdilerde doğal gıdalara ulaşmak oldukça zor. Yükselen fiyatlar ve nüfus artışı sebebiyle GDO’lu ürünler ve kimyasal katkılı besinler ortaya çıkıyor.

Görünüş ve tat olarak gerçek olanlara benzetildiği için çoğumuz ayırt edemiyoruz ve bu da sağlığımıza zarar veriyor.

Bu hileli yiyeceklerin farklarını sizler için derledik. İşte hemen hemen herkesin tükettiği bu 5 besini ayırt etmenin yolları…

1- Kaşar peyniri

Kahvaltıda yediğiniz, tostların vazgeçilmezi kaşar peynirinin gerçekten kaşar olduğuna emin misiniz? Özellikle son yıllarda ekonominin bozulmasıyla gerçek kaşarın fiyatı sürekli arttığı için firmalar kaşar gibi görünen farklı ürünler yapmaya başladı.

Bu ürünler bozulmaya yüz tutmuş, elde kalmış peynir ve süt ürünlerinin çeşitli kimyasallar ile karıştırılıp kaşar benzeri yapıya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bu ürünler şu isimler altında satılıyor:

Eritme peynir, tost peyniri, kahvaltılık peynir, dilimli peynir… Kaşar gibi görünüyorlar, ama değiller. Bu yüzden kaşar alacaksanız ürün açıklamasında kaşar peyniri yazdığından emin olun.

2- Somon balığı

Somon, deniz somonu ve çiftlik somonu olarak ikiye ayrılır. Hepimizin yediği tabi ki çiftlik somonudur. Bir de bizim marketlerde satılan yerli somon vardır. Aslında yerli somon diye satılan balık bir alabalık çeşididir. Somon değildir. Ancak tadı ve görüntüsü somona benzediği için bu isimle satılır. Ayırt etmek zor olduğu için maalesef satıcının insafına kalıyoruz.

3- Meyve suyu

Marketlerde satılan meyve sularını alırken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Türk Gıda Kodeksi’ne göre 4 farklı grubu var. Birincisi meyve suyu, %100 oranında meyveden üretiliyor. İkincisi meyve nektarı; %25-99 arasında. Üçüncüsü meyveli içecek %10-24 arasında. Son olarak aromalı içecek %10’dan az.

Bunlar nasıl üretiliyor derseniz, tatlandırıcılar, ilave şekerler ve su kullanılıyor. Sıradan küçük 200 mllik meyve suları maalesef tatlandırıcı ve şeker deposundan başka bir şey değil. Aldığınız meyve sularının içeriklerini kontrol edin ve %100 meyve suyu olanları tercih edin. Meyve suyu diye şekerli su içmeyin.

4- Su

İçtiğiniz sulara dikkat ediyor musunuz? Çünkü hazır şişelenmiş her su ne yazık ki doğal kaynak suyu değildir. Bu suların bazıları işlenmiş içme suyudur. Su alırken güvenilir olduğuna ve içeriklerine dikkat edin.

5- Coca Cola

Eğer aldığınız kalorilere dikkat ediyorsanız normal kola yerine Cola Zero içersiniz. Ama gerçek şu ki, hiç kalori almıyorum derken gizlice kilo alırsınız. Zero’nun içerisinde bulunan kimyasallar doğal yağ yakıcıların etkisini azaltıyor ve bu da yağlanmaya sebep oluyor. Yani kilo almamak için tercih ettiğiniz kalorisiz kola aslında tam tersi etki gösteriyor. Yine en iyisi ayran içmek.