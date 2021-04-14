Sahur için şipşak hazırlanabilecek gözleme tarifi

Geceleri yatmadan önce hazır edip dolapta beklettikten sonra sahurda taze taze pişirerek yiyebileceğiniz, lezzetli bir gözleme tarifimiz var.

Hepimiz sahur için yatmadan önce hazırlık yapmayı ya da sahurda pratik şeyler hazırlamayı tercih ediyoruz. Börek severlerin imdadına yetişecek türden, ister geceden ister sahurda hazırlayıp tavada hemencecik yemeye hazır hale gelen bu lezzetli gözleme tarifi, Ramazan’ın favorilerinden biri olacak. Üstelik iç harcını dilediğiniz malzemeyle çeşitlendirerek sofralarınıza farklılık katabilir, düşük maliyetli oluşuyla da mutfak ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz…

Lorlu Kolay Gözleme Tarifi VİDEO

LORLU KOLAY GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler

- 3 adet yufka

- ½ su bardağı ayçiçek yağı

- ½ su bardağı süt

- 250 gr lor peyniri

- ¼ bağ maydanoz

- 2 tatlı kaşığı pul biber

- 2 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı

Yufkayı ikiye katlayıp kenar kısımlarını düzleyerek kesin. Katladığınız yufkayı açın ve kestiğiniz parçaları orta kısma düzgünce yerleştirin. Ayçiçek yağını ve sütü bir kapta çırpın. Ardından serdiğiniz yufka parçalarının üzerine fırçayla sürün.

Lor peyniri, maydanoz ve pul biberi derin bir kasede homojen bir şekilde karıştırın. Sosu sürdüğünüz yufka parçalarının üzerine hazırladığınız iç harcın 1/3' ünü koyup yayın ve yufkanın yan taraflarını ortaya doğru kapatın. Üzerine tekrar sütlü iç harçtan sürün ve dikey kısımları da ortaya doğru katlayın.

Tereyağını geniş bir tavada eritin ve hazırladığınız gözlemeyi tavaya alın. Her iki yüzü de kızarıncaya kadar pişirin ve dilimleyerek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…