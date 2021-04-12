Sahura bu gece mi kalkılacak? İlk sahur saat kaçta? 2021 Ramazan imsakiyesi..

Mübarek Ramazan ayı için saatler kala vatandaşlar sahura ne zaman kalkacağız sorusuna yanıt arıyor. Peki ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar..

Ramazan ayına sayılı saatler kala, Müslümanların mübarek ayı 11 ayın sultanı Ramazan’da ilk orucun ne zaman tutulacağı, ilk sahura saat kaçta kalkılacağı merak ediliyor.

Sahura bu gece mi kalkılacak? sorusunu gündemde yer alırken, saat detayları da araştırma konusu oldu.

Müslüman alemi için özel bir yere sahip olan bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, detaylı bilgileri araştırıyor.

Peki sahura bu gece mi kalkılacak? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..

SAHURA BU GECE Mİ KALKILACAK?

12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gecesine bağlayan gece yani bu gece, ilk sahur yapılacak.

İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 13 Nisan Salı günü ilk oruç tutulacak.

İlk iftar akşam ezanının okunması ile 13 Nisan Salı akşamı açılacak.

İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

İlk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. İlk sahura ise 12 Nisan 2021 gecesinde kalkılacak.