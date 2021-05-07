Sahura sandviçlik: Pita ekmeği

Gobit olarak da bilinen, orijinal tarifini paylaştığımız bu ekmekle sahurda birbirinden farklı sandviçler hazırlamak isteyeceksiniz.

Ellerinizle hazırladığınız ekmekleri sevdiklerinizle paylaşmaya ne dersiniz? Arap yemek kültüründe oldukça popüler olan pita ekmeğini genellikle dönerle yemeğe alışkın olsak da aslında birçok yemeğe ve kahvaltılığa çok yakışıyor. Fırında balon gibi şişerken tüm evi saracak enfes kokusuyla iştah kabartacak bu ekmeğe sofralarınızda yer açın. Yüksek ısıda pişmesiyle ve sık mayalanmasıyla şeklini alan pita, ev halkı tarafından çok beğenilecek…

Pita Ekmeği Tarifi VİDEO

PİTA EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

- 15 gr yaş maya (yarım paket)

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 300 ml su

- 575 gr un (4 su bardağı)

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Karıştırma kabında maya, şeker, ılık su, tuz ve zeytinyağını karıştırın. Sıvı karışıma yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin. Üzerine streç film geçirip 30 dakika kadar mayalandırın. Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya ayırıp oval biçimde açın ve tepsiye alın. Üzerine nemli bir bez serip tekrar 30 dakika mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 200-220 derecedeki fırının en alt rafında, fırının kapağını hiç açmadan 5 dakika pişirip daha sonra ekmekleri üst rafa alarak 3-5 dakika daha pişirin. Ekmekler piştiğinde şişmiş olacağı için hemen kesip yapışmamasını sağlamak gerekiyor.

Afiyet olsun...

Pita ekmeği besin değerleri: