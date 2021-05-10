Sahurda çayla: Mini pizza

Ramazan ayında hamur işinden vazgeçemiyorsanız, sahur için pizza görünümünde pamuk gibi bir poğaça tarifimiz var.

Sahur sofralarını keyifli hale getirecek lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Pastane tezgahlarında hemencecik tükenmesiyle bilinen pizza poğaçasını sahurda sevdiklerinizle paylaşmaya ne dersiniz? Çocukların da çok seveceği bu tarifi hazırlarken dilediğiniz malzemeyi kullanarak çeşitli pizzalar elde edebilirsiniz. Lezzeti ve şık görünümü ile herkesin gönlünde ve damağında taht kuracağına eminiz. Malzemeler hazırsa eğer sizleri mutfağa kadar alalım.

Mini Pizza Tarifi VİDEO

MİNİ PİZZA TARİFİ

Malzemeler

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 3 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı tuz

- 10 gr kuru maya

- 800 gr un

- 1 adet yumurta sarısı

Harç için;

- 200 gr sosis

- 1 yemek kaşığı yeşil biber

- 1 yemek kaşığı sarı biber

- 1 yemek kaşığı zeytin

- 300 gr kaşar peyniri

- ½ su bardağı rendelenmiş domates

Yapılışı

Hamur kabına sütü, suyu, sıvıyağı, şekeri, tuzu ve mayayı alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam aldığında üzerine streç film geçirin ve 1 saat kadar mayalandırmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan istediğiniz büyüklükte parçalar koparın ve top haline getirip fırın tepsisine dizin. Bardak ya da kase altı ile orta kısma bastırın ve bir çukur oluşturun. Çukur olan kısımlara rendelenmiş domates sürün ve dilediğiniz gibi sosis, zeytin ve biberleri yerleştirip üzerine rendelenmiş kaşar peynirlerinden koyun. Önceden ısıtılmış 180°C deki fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Mini pizza besin değerleri: