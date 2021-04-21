Sahurda yumurtasız yapamayanlara: Karnabaharlı omlet

Tezgahlar henüz kendini yaz sebzelerine tam olarak bırakmamışken, kışın en çok tüketilen sebzesi karnabaharı bu sefer omlet haliyle sahurda sizlerle buluşturuyoruz.

En önemli protein kaynaklarından biri olan yumurta, tok tutucu ve besleyici özelliğiyle sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Bugün sizler için sahurda kolayca hazırlayabileceğiniz börek tadında bir omlet hazırladık. Sindirimi düzenleme konusunda becerikli olan karnabahar sezonu tam bitmemişken, yumurta ile eşsiz uyumuna bayılacak ve yemelere doyamayacaksınız. Görüntüsüyle iştah açan, herkesin bir dilim daha isteyeceği börek tadında karnabaharlı omlet tarifi karşınızda…

Karnabaharlı Omlet Tarifi VİDEO

KARNABAHARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

- ½ adet karnabahar

- 1 adet kapya biber

- 4 adet yumurta

- 150 gr rendelenmiş kaşar peyniri

- ½ su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ¼ tatlı kaşığı muskat

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Karnabaharı minik parçalar halinde doğrayın ve zeytinyağını aldığınız tavada sotelemeye başlayın. Yarım ay şeklinde doğradığınız kapya biberini de tavaya alıp karnabaharlarla birlikte sotelemeye devam edin.

Sebzeler sotelenirken boş bir kaba yumurtaları kırın. Süt, un, tuz, karabiber ve muskatı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Yumurtalı karışıma rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın ve sotelenmiş sebzelerin üzerine gezdirin.

Tavayı başka bir tavayla ya da kabakla kapatın ve altı kızarıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Omletinizi 2-3 dakika kadar dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun…