Sahursuz oruç kabul olur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mı?

Sahursuz oruç kabul olur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan'ı bu gece sahura kalkarak karşılayacak.. 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur ve oruçla ilgili bilgileri araştırıyor.

Bu gece itibarıyla milyonlarca Müslüman 30 gün boyunca oruç için sahura kalkarak niyetlenecek.

Bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı Ramazan’da oruca niyet etmeden önce sahura kalkılması gerekiyor. Sahur, oruca başlamak niyetiyle imsak vakti uyanarak bir şeyler yemeye denir.

Vatandaşlar, sahursuz oruç tutulur mu, günah mı? Sahura kalkmadan oruç kabul olur mu? sorularını araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı da, oruç tutacak vatandaşların ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmesi ve sahur öğününü atlamaması gerektiğini bildirdi.

Peki sahursuz oruç tutulur mu? Sahurun önemi nedir? İşte Diyanet'te göre sahursuz oruç..

SAHURSUZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ancak sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir.Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Günah değildir, ancak sahura kalkmak çok sevabdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. [İ. Ahmed]

Sahura kalkın, sahurda bereket vardır. [Buhari]

Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun! [Beyhekî]

Sahur yemeğine kalkmak Allah'ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın! [Nesai]

Yedikleri helâl olmak şartıyla hesaba çekilmeyecek üç kişi: oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır. [Nesaî]

Sahur yemeğine kalkmak Allah'ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın! [Nesai]

Bir lokma da olsa sahur yemeği yiyin, çünkü onda bereket vardır.[Deylemî]

Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir. [Ebu Davud]

Allahü teâlâ, sahura kalkanlara rahmet eder. [Taberanî]

DİYANET'E GÖRE SAHUR

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.