Sahurunuza lezzet katacak tarif: Dereotlu peynirli poğaça

Geceleri sahurda çayın yanında yemek isteyeceğiniz bir tarifi sevdiklerinizle paylaşın diye sofralarınıza getiriyoruz.

Genellikle sahurda sıcacık çay eşliğinde kahvaltılıklar yemeyi tercih diyoruz. Ekmeğin yanına alternatif poğaça, börek tarzı hamur işleri ise o gecenin iştah açan lezzetlerinden oluyor. Mayasız olan bu poğaça tarifi ise, dereotu aroması ve peynirli dolgusuyla tek başına sahuru için yeterli olabilecek cinsten. Akşamdan hazırlayıp dolapta bekletebileceğiniz bu tarif, sahur öncesi fırınlandığında enfes kokusuyla tüm ev halkını mutfağa toplama konusunda iddiasıyla sizlerle…

Dereotlu Peynirli Poğaça Tarifi VİDEO

DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

- 125 gr margarin

- 90 ml zeytinyağı

- 1 adet yumurta

- 200 gr yoğurt

- 600 gr un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ bağ dereotu

- 250 gr beyaz peynir

Üzeri için;

- 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlayın. Bütün malzemelerin homojen olarak karıştığından emin olduktan sonra azar azar unu ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayacak durumdaysa hamurunuz oldu demektir. Hamurun istenilen kıvama gelmesi için un takviyesi de yapabilirsiniz. Son olarak doğradığınız dereotunu ilave edin ve hamura eşit bir biçimde yayılıncaya kadar yoğurun. Hamurunuzdan cevizden biraz büyük boyutlarda parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Tezgahın üzerinde yuvarlak olacak şekilde parmak uçlarınızla açın.

Yuvarlak açtığınız hamurun orta kısmına birer tatlı kaşığı kadar ezilmiş beyaz peynirlerini uzunlamasına yerleştirin. Karşılıklı iki ucu ortada birleştirin ve boşta kalan uçlara doğru birleştirmeye devam edin. Birleşim yerlerindeki çıkıntıları parmağınızla düzleyip ters çevirin ve fırın tepsinize yerleştirin.

Tepsinizi bu şekilde doldurduktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıttığınız 180°C fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 35 dakika pişirin ve servis edin.

Afiyet olsun...