Sakal kepeğinden kurtulmanın 3 yolu

Sakallarınızı daha bakımlı gösterirken oluşan kepeklenmeden de kurtulmanızı sağlayacak yöntemleri bir araya getirdik…

Birkaç yıl önce erkek sakallarının içerisinde birçok kalıntı ve mikrobun olduğunu söyleyen o makalenin yayınlanmasından bu yana, sakal hijyeni konusu erkek bakım gündeminde kalıcı bir yer edindi. Neyse ki, sakallıların en iyi şekilde görünmesini sağlamak için sakal şampuanı, sakal kremi, sakal yağı ve sakal balsamı endüstrisi doğdu.

Yaptığınız tüm bakımlara rağmen sakal diplerinizde oluşan kepeklenme can sıkıcı döküntüye ve hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Sakalda kepeklenmenin nedenlerini ve kimlerde daha sık görüldüğünün yanı sıra, baş etme yöntemlerini de keşfetmeye ne dersiniz? İşte, sakalda kepeklenme hakkında herşey…

SAKAL KEPEĞİ NEDİR VE NEDEN OLUR?

Sakal kepeği aslında, seboreik dermatit adı verilen ve tipik olarak yüzü ve kafa derisini etkileyen bir durumdur. Semptomlar, kaşıntı ile birlikte olabilen kırmızı deri ve kafa derisi ve saç dökülmesini içerir. Sakal kepeklerinin belirgin semptomları, tabanda kırmızı deri ile sakaldaki beyaz pulları içerir.

Kepeğe esas olarak Malassezia globosa adı verilen bir mantar neden olur. Yağ açısından zengin ortamlarda gelişir ve kafa derisini oluşması için mükemmel bir yer haline getirir. Mantar, yağ bezlerinizdeki yağları parçalayarak cildi tahriş eden ve kepekle sonuçlanan oleik asidi geride bırakır. Hızlı hücre döngüsü (cilt hücrelerinin aşırı üretimi) de kepek oluşumuna katkıda bulunabilir. Cilt hücreleri çok hızlı yenilenirse, kepeğe neden olan mantarın gelişmesi için ideal bir ortam oluşturan birikintiler oluşabilir.

Sakalınızda birkaç kepek ile bulmanız, mutlaka sakal kepeği ile uğraştığınız anlamına gelmez. Kuru cilt ayrıca cildin dökülmesine neden olabilir, bu da sakalınızda beyaz pullar olarak görünebilir. Doğal olarak sakalınızda kepek olduğunu düşünüyorsanız, doğru teşhis ve sakal kepeği tedavisi için bir dermatoloğa görünmenizde fayda var.

HORMONLAR KEPEK OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

Normalde kafa derisinde kepek yaşıyorsanız, sakal kepeklerine daha yatkın olabilirsiniz. Bunun nedeni, cilt hücreleriniz kafa derinizde çok hızlı yenileniyorsa, hücrelerin bunu sakalınızda da yapması yaygın bir durumdur. Yağ bezlerinin androjenlere veya erkek hormonlarına duyarlı olması nedeniyle erkeklerde kadınlardan daha sık görülüyor. Ayrıca, herhangi bir cilt tipine karşı bilinen bir yatkınlık olmamasına rağmen, daha koyu tenli kişilerde kızarıklık daha az belirgin olabilir; ancak, dökülme benzer olacaktır.

Sakal uzunluğunun da hem oluşumunda hem de sakal kepek tedavisinde rol oynar. Sakalınız ne kadar uzunsa, sakal kepek geliştirme olasılığınız o kadar yüksektir. Şöyle düşünün, sakal ne kadar uzun olursa, yıkarken cilde ulaşmak o kadar zor olur. Bu, mantar büyümesini destekleyen ve kepeğe yol açabilen bir yağ ve ölü deri birikmesi oluşturabilir.

SAKAL KEPEĞİNİ TEDAVİ ETMENİN YOLLARI

Sakal kepeğini tedavi etmek karmaşık olabilir ve herkese uyan tek bir yöntem yoktur. Uzmanlar, sakal kepeği tedavisine üç yönlü bir yaklaşımın en etkili olduğu konusunda hemfikir: Peeiling yapmak, yıkamak ve nemlendirmek.

1. PEELİNG

Cilde peeling yapmak gözeneklerin tıkanmasını ve aşırı yağların üretilmesini önler. Yumuşak kıllarının cildi tahriş etme olasılığı fiziksel bir ovmadan daha az olan bir sakal fırçası kullanmanızı önerilir. Ölü cilt hücrelerini ve fazla yağı temizlemek için fırçayı cilt boyunca, sakal boyunca nazikçe hareket ettirin. Bununla birlikte, aşırıya kaçmayın, çünkü aşırı fırçalama zaten hassas olan cildinizi daha fazla tahriş edebilir ve yağ üretiminin artmasına neden olabilir.

2. ŞAMPUANLA YIKAMAK

Soruna neden olan mantarın aşırı büyümesini azaltmaya yardımcı olmak için çinko pirition içeren veya ketokonazol içeren mantar önleyici bir şampuan önerilmektedir. Daha doğal bir yaklaşım olarak ise, antimikrobiyal ve mantar önleyici özellikleri ile bilinen çay ağacı yağı içeren doğal şampuanlar kullanabilirsiniz.

3. NEMLENDİRİCİ

Yıkama ve peeling, cildin doğal yağlarını uzaklaştırabileceğinden, cildin kurumasını önlemek için nem takviyesi önemlidir, bu da yağ üretiminin artmasına neden olabilir. Sakal kepek tedavisi söz konusu olduğunda, tipik yüz nemlendiriciniz kesmeyebilir. Bunun yerine cildi korumak için antioksidan bakımından zengin yağların, cildin iyileşmesine yardımcı olmak için omega yağ asitlerinin ve yağ üretimini dengelemek ve sivilceleri yatıştırmak için jojoba yağının karşımı olan bir krem seçebilirsiniz. Sakal kepeklerinden kurtulmanın anahtarı ise, sakalı temiz ve nemli tutarken, bu bakımları aksatmadan rutin haline getirmektir.