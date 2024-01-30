Sakarya beyaza büründü: Çocuklar poşetlerle kaydı Havaların soğumasıyla birlikte yoğun kar yağışının görüldüğü bölgede vatandaşalar poşetlerle kayarak doyasıya eğlenirken, kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı kentte kartpostallık kareler ortaya çıktı.

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İHA

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı altında olan bölgelerde vatandaşlar eğlenmeye devam ediyor.

Bu bölgelerden biri de Sakarya'nın Hendek ilçesi oldu.

Kar etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırmaya başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı.

Çocuklar karın tadını çıkardı

Beyaz örtüsünü örtünen ilde manzara görülmeye değer kareler ortaya çıkardı.

Öte yandan soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar poşetlerle kayıp, kartopu savaşı yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

"Mahallemizde kar var, çok sevinçliyiz"

Arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini belirten Yiğit Ali Sunman, "Arkadaşlarla toplandık, çok eğlendik. Mahallemizde kar var, çok sevinçliyiz. Burada poşetlerle kayarak, kartopu savaşı yaparak eğleniyoruz." dedi.

"Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşıyor"

İlçe merkezinden Yamaçlı Mahallesi’ne geldiklerini ifade eden Umut Kazın ise "Burada yaklaşık 40 santimetre kar var ve ara ara yağışlar devam ediyor. Yüksek mahallelere çıktığımızda ise bu kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetrelere ulaşıyor. Ben ilçe merkezinden geldim. O bölgede fazla kar olmadığı için buraya geliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)