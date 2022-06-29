Sakarya Kocaali'de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı 

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sağanak yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde akşam saatlerindeki sağanak yağış etkili oldu.

Mahalle sular altında kaldı

Demiraçma Deresi'nin taşması sonucu mahalleyi su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri sel suları altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi de evlerinde mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen AFAD ve kurtarma ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Belediye ekipleri ise su basan bölgelerde çalışma başlattı.





































