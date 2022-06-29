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    Sakarya Kocaali'de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı 

    Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sağanak yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.
    • 29.06.2022 - 00:33
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    Sakarya Kocaali'de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı 

    Sakarya'nın Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde akşam saatlerindeki sağanak yağış etkili oldu.

    Mahalle sular altında kaldı

    Demiraçma Deresi'nin taşması sonucu mahalleyi su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri sel suları altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi de evlerinde mahsur kaldı.

    DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen AFAD ve kurtarma ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Belediye ekipleri ise su basan bölgelerde çalışma başlattı.

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #1

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #2

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #3

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #4

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #5

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #6

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #7

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #8

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #9

    Sakarya Kocaali de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı  #10


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