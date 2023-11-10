Sakarya'da Atatürk şiiri okurken ağlayan öğrenci Pamukova'da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde ‘Atatürk’ şiirini okurken duygulanarak göz yaşlarına boğulan ikinci sınıf öğrencisinin o anları kameralara yansıdı.

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İHA

Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde anıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da törenler düzenlendi.

Bu çerçevede Pamukova ilçesi Pınarlıbacı İlkokulu’nda da tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine binaen şiirler okudu.

Şiir okurken duygulandı

‘Atatürk’ isimli şiiri okuyan 2’nci sınıf öğrencisi Sümeyye Önal ise şiiri okuduğu esnada gözyaşlarını tutamadı. Minik Sümeyye’nin gözü yaşlı şekilde şiiri okuduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

“Duygulandım ve kalbimizde yaşadığını hissettim”

Şiiri gözyaşlarıyla okuyan minik Sümeyye Önal, “Neden ağladığımı sorarsanız, duygulandım ve kalbimizde yaşadığını hissettim. Vatanı kurdu Atatürk, düşmanlardan bizi korudu. Aramızdan gittiğini hissettim ve o yüzden duygulandım” şeklinde konuştu.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz Pınarlıbacı olarak vatan sevgisini içine sindiren çocuklar yetiştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)