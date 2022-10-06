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    Sakarya'da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı

    Akyazı'da yoldan geçenlerin canının isteyeceğini düşünen Yaşar Demiral, bahçesindeki meyvelerin yenilmesi için tabela astı. "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" dedi.
    • 06.10.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:14
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    Sakarya'da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesi bulunan Yaşar Demiral, meyve ağaçlarına tabela astı.

    Demiral, yoldan geçen vatandaşların ağaçlaradan gönül rahatlığıyla meyve alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı.

    "Kadın hamileydi eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi"

    Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

    Sakarya da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı #1

    Hareketleri takdir topladı

    DHA'nın haberine göre, evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti. Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.

    Sakarya da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı #2

    Sakarya da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı #3


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