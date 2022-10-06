Sakarya'da bahçesine helaldir yiyin tabelası asan adam taktir topladı

Akyazı'da yoldan geçenlerin canının isteyeceğini düşünen Yaşar Demiral, bahçesindeki meyvelerin yenilmesi için tabela astı. "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında bulunan bahçesi bulunan Yaşar Demiral, meyve ağaçlarına tabela astı.

Demiral, yoldan geçen vatandaşların ağaçlaradan gönül rahatlığıyla meyve alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı.

"Kadın hamileydi eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi"

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

Hareketleri takdir topladı

DHA'nın haberine göre, evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti. Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.