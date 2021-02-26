Sakarya'da bir baklava ustası dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı

Sakarya'da bir baklava ustası dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı

Sedirvan ilçesinde 33 yıllık baklava ustası Ahmet Özen, 1 tanesi 2,5 gram olan dünyanın en küçük baklavalarını yaparak Guinness'e başvurdu.

Sakarya’nın Sedirvan ilçesindeki Çark Caddesi’nde yeni şubesinin açılışına özel olarak işletmenin mutfağına giren Ahmet Özen Dünyanın en küçük baklavasını yaptığını belirten Özen, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulundu.

DİLİMİ 2,5 GRAM

Özen, standart bir tatlı tepsisi içerisine tanesi yaklaşık 2,5 gram gelecek büyüklükte bin 386 dilim fıstıklı baklava yaptı.

40 kat baklava hamuru ile yapılan fıstıklı baklava görenlerin ilgisini çekti. Normal bir baklava tepsisiyle karşılaştırıldığında aradaki büyük farkın hemen ortaya çıktığını belirten Özen, “Bu baklavayı dünyada ilk kez bir Türk usta yaptı. Zaten bu bizim tatlımız” dedi.

''33 YILDIR BAKLAVA USTASIYIM''

İki tepsi arasındaki farkı gösteren Özen, “33 yıldır baklava ustasıyım. Hep düşündüğüm şey en küçük baklavayı yapmaktı. 40 kat hamuru üst üste koyarak yaptım. Dilimi tarttım, 2,5 gram geldiğini gördüm.

Dünyanın en küçük baklavasını yaptım ve Guinness Dünya Rekorlarına girebilir miyim diye araştırdım ve başvuru yaptım. Dünyanın en küçük baklavası, en küçük tatlı.

''DİLİMİ SADECE 10 KALORİ''

Dilimi sadece 10 kalori. Normalde 1 kilo baklavada 24 dilim çıkarken bunda yaklaşık 400 dilim baklava var. Bir tepside ise bin 386 dilim tatlı var” diye konuştu.

Sakarya'da bir baklava ustası dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı VİDEO