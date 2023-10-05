İHA
Doğal yaşamın korunmasında alınan önlemlerden sonra avcılığın engellenmesiyle daha çok görünür olan bozayılar sık sık kameralara yansıyor.
Bozayılardan sonuncusu Sakarya’da ortaya çıktı.
Aksu Mahallesi yolunda seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi.
Aracın önünde koşturdu
Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.
Ayının, aracın önünde koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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