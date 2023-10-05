Sakarya'da bozayı yola indi Hendek'te asfalt yola inerek araçların önünde koşturan bozayı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Doğal yaşamın korunmasında alınan önlemlerden sonra avcılığın engellenmesiyle daha çok görünür olan bozayılar sık sık kameralara yansıyor.

Bozayılardan sonuncusu Sakarya’da ortaya çıktı.

Aksu Mahallesi yolunda seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi.

Aracın önünde koşturdu

Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.

Ayının, aracın önünde koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)