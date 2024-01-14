Sakarya'da Çam Dağı, beyaz örtüyle kaplandı! Dağın eteklerini kardelenler süsledi Kışın tüm olumsuz şartlarına karşı direnen ve karları delerek çiçek açan kardelenler Sakarya'da yüzünü gösterdi.

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AA

Kış mevsiminin nadir içimizi ısıtan olaylarından birisi de kardelenlerin açtığında oluşturduğu manzaralar oluyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde kardelenler açtı.

Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.

Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süslemeye başladı.

Derelerde buz sarkıtları

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluştu.

Kardelenler güzel görüntüler oluşturdu

Kestanepınar Mahallesi mevkisinde ise karların altından yükselen kardelen çiçekleri, narin görüntüsü ve yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle de kar örtüsüne ahenk kattı.

Kartpostallık manzara

Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)