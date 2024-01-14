Kış mevsiminin nadir içimizi ısıtan olaylarından birisi de kardelenlerin açtığında oluşturduğu manzaralar oluyor.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde kardelenler açtı.
Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.
Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süslemeye başladı.
Derelerde buz sarkıtları
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluştu.
Kardelenler güzel görüntüler oluşturdu
Kestanepınar Mahallesi mevkisinde ise karların altından yükselen kardelen çiçekleri, narin görüntüsü ve yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle de kar örtüsüne ahenk kattı.
Kartpostallık manzara
Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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