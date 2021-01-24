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Sakarya'da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı

Sakarya'da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı

Henüz yapımı devam eden caminin minaresine Türk bayrağı asmak isteyen gencin, çevredekiler tarafından intihar etmeye çalıştığı sanılınca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.