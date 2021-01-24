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    Sakarya'da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı

    Henüz yapımı devam eden caminin minaresine Türk bayrağı asmak isteyen gencin, çevredekiler tarafından intihar etmeye çalıştığı sanılınca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 17:22
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    Sakarya'da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı

    Bugün saat 11.00 sıralarında Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi pazar yeri otoparkında yapımı devam eden Şehitler Camii’nde bir genç, minareye çıktı.

    Bilgin Ş. isimli genci minarede gören çevredeki vatandaşlar, intihar girişimi sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    İNTİHAR OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda intihar girişimi olmadığını belirledi.

    Sakarya da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı #1

    TÜRK BAYRAĞI ASMAK İSTEDİ

    Bayrak sevdalısı olduğu öğrenilen Bilgin Ş.’nin minareye çıkarak Türk bayrağı asmak istediği ortaya çıktı.

    Sakarya da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı #2

    BAYRAĞI ASAMADI

    Bayrağı minareye asamayan genç, caminin minaresinden inerek olay yerinden ayrıldı.

    Sakarya da camiye Türk bayrağı asan gencin, intihar ettiği sanıldı #3

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