Yaz sezonu çalışmalarını bitiren İtfaiye Daire Başkanlığı, sezona 61 cankurtaran personeliyle hazır olduğunu belirtirken "Can kaybı yaşanmamasını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı.

Sezonda olumsuz durumların yaşanmamasını isteyen deniz kıyısı iller hazırlıklarına devam ederken Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm çalışmalarını tamamlayıp cankurtaran faaliyetlerine başladı.

"Hayat" nöbeti tutulacak

Cankurtaran Grup Amirliği; Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle "Hayat" nöbetine başlarken 3 ilçede kilometrelerce uzanan sahillerde toplamda 46 cankurtaran keşif kulesi kuruldu.

Sakarya'da cankurtaranlar yaz sezonuna hazır ViDEO



15 Eylül'e kadar hizmet verilecek

15 Eylül'e kadar görev yapacak cankurtaranların, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hayat nöbeti tutacağı ifade edildi.

61 personel devriyede olacak

Güçlendirilen cankurtaran kadrosunda 61 personel görevlendirildi; 4 jet ski ve 1 zodyak kıyı şeritlerine tahsis edildi. Tatilcilerin can güvenliği ve huzuru için, 53 kilometrelik sahil hattında personellerin sürekli devriye gezecekleri belirtildi.





Ekipler 46 kulede görev yapacak

Tüm kadrosuyla mesaiye başlayan ekipler, kulelerin kurulumunu tamamlayıp en zor görevlere hazır hale gelmek için peş peşe tatbikatlar yaptı. Yıl boyunca zorlu eğitimden geçerek göreve hazırlanan cankurtaranların toplamda 46 kulede vatandaşları takibe alacakları ifade edildi.





"Can kaybı yaşanmamasını hedefliyoruz"



İHA'nın haberine göre; İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sahillerde hiç can kaybı vermemek için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Şehrimizin 3 önemli sahil kesiminde vatandaşlarımızın herhangi bir aksilik yaşamamaları adına cankurtaran ekiplerimiz zorlu bir eğitim sürecini tamamladı. 53 kilometrelik sahil şeridinde 4 jet ski, 1 zodyak bot ve 61 personelimiz 46 kulede cankurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Vatandaşımızın huzuru ve can güvenliği için güçlü personel kadrosuyla sezon boyunca görevimizin başında olarak can kaybı yaşanmamasını hedefliyoruz." denildi.







