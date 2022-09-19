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    Sakarya'da damada gelin arabasını çektirdiler

    Konvoy sırasında gelin arabasını durduran gençler, damasın ayakkabı ve çoraplarını çıkarttı. Ardından aracın halatla çekilmesi istendi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 19.09.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 15:00
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    Sakarya'da damada gelin arabasını çektirdiler

    Birbirinden ilginç düğün adetlerinin yanı sıra yeni evlenen çiftlere yakınları tarafından yapılan şakalar da gündem oluyor.

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düğün için damada adeta eziyet edildi.

    Gelin arabası durduruldu

    Damat Emre Sarı, geleneksel gelin alma merasiminin ardından düğün salonuna gitmek için konvoy eşliğinde yola çıktı.

    Bir süre sonra mahalle gençleri gelin arabasını durdurdu.

    Sakarya'da damada gelin arabasını çektirdiler VİDEO

    Damat halatı sırtladı

    Araçtan indirilen Sarı'nın önce ayakkabı ve çorapları çıkarıldı. Ardından gelin arabasına bağlanan halat, damadın eline verildi.

    İHA'nın aktarımına göre; halatı sırtlayan Sarı, kan ter içinde kalarak aracı metrelerce çekti. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya da damada gelin arabasını çektirdiler #1

    Sakarya da damada gelin arabasını çektirdiler #2


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