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    Sakarya'da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı

    Doğum sancısı tutan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken trafiğe takılan adamın yardımına polis yetişirken, kadının doğuma gidebilmesi için polis siren çaldı.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 14:01
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    Sakarya'da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı

    Sakarya’nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı olan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan Mert Atalay isimli vatandaş, yoğun olan trafikte mahsur kaldı.

    Ne yapacağını bilemeyen Atalay, o esnada yanından geçen yunus ekiplerinden yardım istedi.

    Yardıma duyarsız kalmayan ekipler, siren çalarak çifte hastaneye kadar eskortluk yaptı.

    BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU

    Hızla doğuma alınan anne, ‘Atlas’ ismi verilen bebeği dünyaya getirdi.

    Büyük mutluluk yaşayan baba Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti.

    Sakarya'da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı ViDEO

    Sakarya da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı #1

    VAATANDAŞA ESKORTLUK YAPTI

    Ekiplerin duyarlılığı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’ne (KGYS) yansıdı. Görüntülerde ise motorize ekiplerin vatandaşa eskortluk etmesi yer alıyor.

    Sakarya da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı #2

    Sakarya da doğuma yetişen kadına polis, eskortluk yaptı #3



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