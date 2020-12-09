Koronavirüs nedenli vefatlarda, diğer cenazelerle aynı işlemlerin uygulandığını belirten baş gassal, koronavirüs cenazelerinde gerekli tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Sakarya'ya bağlı Adapazarı Yorgalar Mezarlığı’nda bulunan gasilhanede görev yapan gassallar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yıldır görev yapan baş gassal Yusuf Pırıldar, bulundukları yeri sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE

Koronavirüs nedeniyle ölenler için aynı işlemlerin yapıldığını ifade eden Pırıldar, “Öncelikli olarak çalıştığımız yer sürekli dezenfekte edilmektedir. Cenazelerimiz içeriye alınırken eldiven, maske, tulum başta olmak üzere bütün tedbirlere uyuyoruz. İçeriye girdikten sonra hat safhada önlem alıyoruz. Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor. Eğer cenaze yakınları mezarlıkta cenaze namazı kılmak isterlerse cenaze teslim ediliyor. Fakat istedikleri takdirde biz burada cemaati toplayarak cenaze namazı da kıldırabiliyoruz.” dedi.

Sakarya'da gassallar, koronavirüse karşı tedbirli ViDEO

"CENAZELERİ KORUMA KILIFIYLA KEFENLİYORUZ"

4,5 senedir gassal olarak çalışan Nagihan İkiz, “Giyeceğimiz koruma kıyafetlerini, eldivenleri ve siperlikleri de kontrol ediyoruz. Cenazemiz geldikten sonra biz koruma kıyafetlerimizi giyerek cenazeyi içeri alıyoruz ve hizmetimize başlıyoruz.

Bu hizmetle dışarıya Covid-19’dan kaynaklı zarar vermemek için onları kefene benzeyen koruma kılıflarıyla birlikte kefenliyoruz. Yani diğer cenazelere de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine de aynı hizmet uygulanıyor. Hizmette eksiğimiz olmuyor. Sadece biraz daha tedbir ve korumaya alarak yolcu ediyoruz.” diye konuştu.

"2 GÜNLÜK İZNİMDE, KORONA BULAŞTI"

Koronavirüse yakalanan İkiz, “Yaklaşık 20 gün önce pozitif oldum. Mart ayından bu yana Covid-19 cenazesi yıkıyorum. Cenazeden değil toplu bir ortamda bulunduğum için bu virüse yakalandığımı düşünüyorum. Tabi ki diğer insanlar gibi nereden bulaştığını bilmiyoruz. 2 günlük izin süremde bana bulaştı. Evimde gerekli önlemleri alarak geçirdiğim süreç sonrasında negatife dönerek işime geri döndüm.” dedi.





























