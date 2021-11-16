Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya 6 bin 700 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

GELİN VE DAMADIN ETRAFINDA DRİFT ATTI

Sürücü dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken, kendilerinin şov olarak gördüğü olay izleyenlere ‘yok artık’ dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sakarya'da gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı VİDEO

EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ, PSİKO TEKNİK RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.





