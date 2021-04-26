Sakarya'da genç kız 4 gündür kayıp

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Zehra Aşık’tan dört gündür haber alınamıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Çağdaş mevkisinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık, iş yerinden çıktıktan sonra arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kayboldu.

Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan Zehra’dan dört gündür haber alamadıkları öğrenildi.

EVİNE 100 METRE KALA KAYBOLDU

Karasu ilçe merkezinde çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra her akşam bir iş arkadaşı tarafından evine bırakıldığı öğrenilen Zehra Aşık’ın, kaybolduğu akşam da evinin 100 metre yakınına bir kadın arkadaşı tarafından bırakıldığı ifade edildi.

Her akşam saat 18.00 sıralarında evde olan Aşık’ın eve gelmemesi üzerine ailesi endişelenmeye başladı.

Kızlarının gidebilecekleri her yeri arayan Aşık Ailesi, kızlarına ulaşamamaları üzerine durumu polise bildirdi. Polis, Zehra için arama çalışması başlattı.