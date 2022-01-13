Sakarya'da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı.

Sakarya Sapanca Gölü açıklarında meydana gelen olayda vatandaşlar, su üzerinde hareket eden bir nesne fark etti.

DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEĞİ BALIKÇILAR KURTARDI

Suda hareket eden nesnenin yüzmekten yorgun düşen ve soğuktan donmak üzere olan kurt köpeği olduğunu gören vatandaşlar tekneyle yanına gitti. Tekneye alınan köpek karaya çıkarıldı.

KURTARILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çaresizce yüzmeye çalışan köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.