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    Sakarya'da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı

    Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölün ortasında yüzmekten yorgun düşen ve donmak üzere olan kurt köpeği, balıkçıların yardımıyla ölümün kıyısından alındı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 00:16
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    Sakarya'da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı

    Sakarya Sapanca Gölü açıklarında meydana gelen olayda vatandaşlar, su üzerinde hareket eden bir nesne fark etti.

    DONMAK ÜZERE OLAN KÖPEĞİ BALIKÇILAR KURTARDI

    Suda hareket eden nesnenin yüzmekten yorgun düşen ve soğuktan donmak üzere olan kurt köpeği olduğunu gören vatandaşlar tekneyle yanına gitti. Tekneye alınan köpek karaya çıkarıldı.

    KURTARILMA ANI KAMERAYA YANSIDI

    Çaresizce yüzmeye çalışan köpeğin kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Sakarya da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı #1

    Sakarya da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı #2

    Sakarya da gölün ortasındaki köpeği balıkçılar kurtardı #3


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