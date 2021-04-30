Sakarya'da izin belgesi olmadan dışarı çıktı, cezadan kurtulamadı

İzin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaş, polis ekiplerini ikna etmeyi başaramadı.

Adapazarı'nda bankaya gitmek için dışarı çıkan N.E isimli bir vatandaş, "Geri döneyim" demesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

KİMLİK VE BELGE KONTROLÜ YAPILDI

Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde uygulamalarını sıklaştırdı.

Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuran ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı.





"KUSURA BAKMAYIN"

Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren ekiplerce kimlik ve belge kontrolü için durdurulan N.E. isimli vatandaş, bankaya para çekmeye gittiğini söyledi.

Gerekli kontrolleri yapılan vatandaşın sokağa çıkma izninin olmadığı tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenen vatandaş, “Tamam ben geri döneyim o zaman, kusura bakmayın” diyerek ekipleri ikna etmeye çalışsa da cezadan kaçamadı.

Cezai işlem sonrasında konuşan N.E., “Bankaya gidiyordum, uygulama noktasında durdurdular iznim olmadığı için gidemezsin dediler. Sonrasında da ceza yazdılar” dedi.



