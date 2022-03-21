- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Sakarya Akyazı'da kar kalınlığının 3 metreye ulaşması sonucu birçok ev tamamen kara gömüldü.
- İHA
- 21.03.2022 - 18:34
Genellikle doğu illerinde görmeye alışık olunan kar yığınları bu kez Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oluştu.
BİRÇOK EV KARA GÖMÜLDÜ
Akyazı’da yaklaşık 1400 rakımlı Kerem Ali Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan evlerin birçoğu tamamen kara gömüldü.
Ulaşıma kapalı olan ve tamamen beyaza bürünen yaylada oluşan görüntüler ise, yaylada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
"2 BUÇUK İLE 3 METRE ARASI KAR"
Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun istek üzerine soranlara gelsin. Kerem Ali’de son durum bu. Bazı evler kapandı. Yaklaşık 2 buçuk ile 3 metre arası kar” ifadelerine yer verdi.