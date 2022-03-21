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    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu

    Sakarya Akyazı'da kar kalınlığının 3 metreye ulaşması sonucu birçok ev tamamen kara gömüldü.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 18:34
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    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu

    Genellikle doğu illerinde görmeye alışık olunan kar yığınları bu kez Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oluştu.

    BİRÇOK EV KARA GÖMÜLDÜ

    Akyazı’da yaklaşık 1400 rakımlı Kerem Ali Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan evlerin birçoğu tamamen kara gömüldü.

    Ulaşıma kapalı olan ve tamamen beyaza bürünen yaylada oluşan görüntüler ise, yaylada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu #1

    "2 BUÇUK İLE 3 METRE ARASI KAR"

    Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun istek üzerine soranlara gelsin. Kerem Ali’de son durum bu. Bazı evler kapandı. Yaklaşık 2 buçuk ile 3 metre arası kar” ifadelerine yer verdi.

    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu #2

    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu #3

    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu #4

    Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu #5


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