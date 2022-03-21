Sakarya’da kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Sakarya Akyazı'da kar kalınlığının 3 metreye ulaşması sonucu birçok ev tamamen kara gömüldü.

Genellikle doğu illerinde görmeye alışık olunan kar yığınları bu kez Sakarya’nın Akyazı ilçesinde oluştu.

BİRÇOK EV KARA GÖMÜLDÜ

Akyazı’da yaklaşık 1400 rakımlı Kerem Ali Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan evlerin birçoğu tamamen kara gömüldü.

Ulaşıma kapalı olan ve tamamen beyaza bürünen yaylada oluşan görüntüler ise, yaylada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

"2 BUÇUK İLE 3 METRE ARASI KAR"

Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun istek üzerine soranlara gelsin. Kerem Ali’de son durum bu. Bazı evler kapandı. Yaklaşık 2 buçuk ile 3 metre arası kar” ifadelerine yer verdi.