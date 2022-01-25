Euro
15.2919
-0.06%
Dolar
13.5427
0.27%
Altın
800.4950
0.00%
Borsa
1926
0.85%
Bitcoin
501.057
5.26%
BTXN Coin
30.67
0.55%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C
    Sakarya'da kardan cemaat yapıldı

    Sakarya'da kardan cemaat yapıldı

    Cami bahçesinde kardan adamlarla cemaat yapılırken, cemaate cenaze namazı kıldırıldı. Kardan cemaati görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 13:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sakarya Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında vatandaşlar eğlenceli vakit geçirmek için kardan adam yaptı.

    Bölgedeki bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.

    Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.

    GÖREN ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

    Sakarya da kardan cemaat yapıldı #1

    Sakarya da kardan cemaat yapıldı #2

    Sakarya da kardan cemaat yapıldı #3

    Sakarya da kardan cemaat yapıldı #4


    Görüş Bildir