Sakarya'da kardan cemaat yapıldı

Cami bahçesinde kardan adamlarla cemaat yapılırken, cemaate cenaze namazı kıldırıldı. Kardan cemaati görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Sakarya Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında vatandaşlar eğlenceli vakit geçirmek için kardan adam yaptı.

Bölgedeki bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.

Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖREN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.



