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    Sakarya'da kargasına gözü gibi bakıyor

    Yaralı kargayı tedavi ettirip evladı gibi bakan Tuğba Dinçer, "Adını Kargamel koydum. Başkaları sevmeye çalışınca, insanlardan kaçıyor. Kimseye sevdirmiyor. Görenler aramızdaki bağa şaşırıyor" dedi.
    • 02.07.2022 - 12:03
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    Sakarya'da kargasına gözü gibi bakıyor

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Tuğba Dinçer'in beslediği kargası ile olan ilişkisi görenleri gülümsetiyor.

    Yavruyken yaralı bir şekilde babasıyla birlikte bulduğu kargaya evladı gibi bakan kadın, 'Kargamel' adını verdiği kargasına elinden yem yediriyor.

    Tuğba Dinçer tarafından bakılan karganın sahibine olan bağlılığı da dikkat çekiyor.

    "Besledim, ilgilendim, kedi kutusunda baktım 3-4 gün"

    Yaralı kargayı, yavruyken bulduklarını belirten Tuğba Dinçer, "Bulduğumuzda, babam kedilerin elinden almış. Boğazındaki tüyler yolunmuştu. Yavruyken annesi yuvadan atmış diye düşünüyorum.

    Besledim, ilgilendim, açıkçası çok kafese koyma taraftarı değildim ama yine kedilerden koruyabilmek için kedi kutusunda baktım 3-4 gün." dedi.

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    "Görenler aramızdaki bağa şaşırıyor"

    Kargayı doğaya salmak istediğinde ise gitmediğini fark eden Dinçer, "Bir gün gitti sandım. Yine dayanamadım ve seslendim. Baktım ki ses veriyor bana. Uçarak geldi, elimden yem yedi.

    Şimdi uçup gitse özgürlüğüne kavuşturacağım ama beni terk etmiyor. Ben de bebek gibi bakıyorum. Benim elimin haricinde farklı kişilerin elinden yemek yemiyor.

    Adını Kargamel koydum. Başkaları sevmeye çalışınca, insanlardan kaçıyor. Kimseye sevdirmiyor. Sadece benim sesime geliyor ve bana sevdiriyor. Görenler aramızdaki bağa şaşırıyor." diye konuştu.

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