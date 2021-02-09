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    Sakarya'da kesilen ağacın içinden bal çıktı

    Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı ısınmak için kestiği ağacın içinde bal buldu.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 06:33
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    Sakarya'da kesilen ağacın içinden bal çıktı

    Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Açmabaşı Mahallesi’nde yaşayan Şerif Sarı, kar nedeniyle fındık bahçesine devrilen Gürgen ağacını kesti.

    Ağacın içten çürüdüğü için devrildiğini belirten Sarı, havaların ısınmasıyla fındıklarına zarar vereceğini düşündüğü ağacı parçalayıp, yakacak olarak kullanmaya karar verdi.

    KOVUĞUNDAN BAL ÇIKTI

    Sarı, ağacı parçalara ayırıp fındık bahçesinden çıkardığı sırada, ağacın kovuğunda bal olduğunu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

    Sarı, “Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum.

    Bugün o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum” dedi.

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