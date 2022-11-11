Sakarya'da Maden Deresi'nin eşsiz manzaları

Maden Deresi kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasında kalarak sonbaharda ziyaretçilerini renk cümbüşüne boğuyor.

Sonbahar'ın renkleri tüm kentlerde etkisini gösteriyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaprakları sararak, renk değiştiren ağaçlar eşsiz manzaralar sunuyor.

Her ağacın farklı ton olduğu mevsim doğaseverlerin ilgi odağı.

Maden Deresi rengarenk

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan, Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasında akan Maden Deresi'nin etrafı güz renklerine büründü.

Osmanlı dönemini mesire alanı

AA'nın haberine göre, Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı, sonbaharda doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.