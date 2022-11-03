Hazan mevsiminin sunduğu renk cümbüşü Melen Çayı'nda da hakim oldu. Ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.

Türkiye sonbaharla birlikte ayrı güzelleşti...

Sararan yapraklar eşsiz manzaralar oluşturmaya başladı.

Bu durumu fırsat bilen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ormanlık alanlara akın etti.

Melen Çayı çevresi sarardı

Bir renk cümbüşü de Sakarya'dan...

Düzce ile arasında kıvrılan Melen Çayı çevresindeki yapraklar sararmaya başladı.

Hazan mevsiminin güzelliği hakim

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Melen Çayı, bu kez hazan mevsiminin hüzünlü güzelliği ile göz doldurdu.

Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Sakarya'da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü VİDEO



Drone ile görüntülendi

AA'nın aktarımına göre; ortaya çıkan güz manzarası, havadan görüntülendi.