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    Sakarya'da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü

    Hazan mevsiminin sunduğu renk cümbüşü Melen Çayı'nda da hakim oldu. Ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.
    • 03.11.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:18
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    Sakarya'da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü

    Türkiye sonbaharla birlikte ayrı güzelleşti...

    Sararan yapraklar eşsiz manzaralar oluşturmaya başladı.

    Bu durumu fırsat bilen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ormanlık alanlara akın etti.

    Melen Çayı çevresi sarardı

    Bir renk cümbüşü de Sakarya'dan...

    Düzce ile arasında kıvrılan Melen Çayı çevresindeki yapraklar sararmaya başladı.

    Sakarya da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü #1

    Hazan mevsiminin güzelliği hakim

    Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Melen Çayı, bu kez hazan mevsiminin hüzünlü güzelliği ile göz doldurdu.

    Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

    Sakarya'da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü VİDEO

    Sakarya da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü #2

    Drone ile görüntülendi

    AA'nın aktarımına göre; ortaya çıkan güz manzarası, havadan görüntülendi.

    Sakarya da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü #3

    Sakarya da Melen Çayı sonbahar renklerine büründü #4


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