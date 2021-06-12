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    Sakarya'da mısır yiyen kedi

    Sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen ‘Ekim’ isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:31
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    Sakarya'da mısır yiyen kedi

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Ahsen Akdemir, bir ayağı sakat olan ‘Ekim’ isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı.

    Sevimli koçandan mısır yerken, Ahsen Akdemir ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

    ‘Ekim’in iştahla mısır kemirdiği görüntü tebessümle izlendi.

    Kedinin mısır yediği anlar

    Sakarya da mısır yiyen kedi #1

    Sakarya da mısır yiyen kedi #2

    Sakarya da mısır yiyen kedi #3

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