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Sakarya'da mısır yiyen kedi
Sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen ‘Ekim’ isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
- İHA
- 12.06.2021 - 16:28
- Güncelleme : 12.06.2021 - 16:31
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Ahsen Akdemir, bir ayağı sakat olan ‘Ekim’ isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı.
Sevimli koçandan mısır yerken, Ahsen Akdemir ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
‘Ekim’in iştahla mısır kemirdiği görüntü tebessümle izlendi.