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    Sakarya'da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu

    Bir baba, oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaz kılmaya başladı. Oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 11:46
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    Sakarya'da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu

    Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Cami’ne, baba ile oğlu namaza geldi.

    Cemaat namazın farzını kılarken oğluyla birlikte gelen kişi, çorabını giydikten sonra takla atarak safa durdu.

    BABASI GİBİ TAKLA ATIP NAMAZA DURDU

    Oğlu da caminin içinde tur attıktan sonra babası gibi takla atıp namaza durdu.

    Yüzlerde tebessüm oluşturan görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Babanın, oğlunu camiye alıştırmaya çalıştığı öğrenildi.

    Sakarya'da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu VİDEO

    Sakarya da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu #1

    Sakarya da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu #2

    Sakarya da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu #3

    Sakarya da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu #4

    Sakarya da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu #5

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