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Sakarya'da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu

Sakarya'da oğluna camiyi sevdirmek isteyen baba, takla atıp namaza durdu

Bir baba, oğluna camiyi sevdirmek için takla atıp namaz kılmaya başladı. Oğlunun da babasının hareketlerini tekrarlaması, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.