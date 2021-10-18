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Sakarya'da polis, denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya'da polis, denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya'da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.