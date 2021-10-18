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    Sakarya'da polis, denetimlerde ceza yağdırdı

    Sakarya'da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 18:31
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    Sakarya'da polis, denetimlerde ceza yağdırdı

    Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı.

    BİR GÜNDE 200 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Sakarya’da bir gün içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yapılan toplam 424 işlem neticesinde 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

    Öte yandan, aynı gün içerisinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 3 kişi yaralandı.

    Sakarya da polis, denetimlerde ceza yağdırdı #1


    Sakarya da polis, denetimlerde ceza yağdırdı #2

    Sakarya da polis, denetimlerde ceza yağdırdı #3

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