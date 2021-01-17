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    Sakarya'da polis ekipleri karın keyfini çıkardı

    Sakarya'da polis ekipleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 00:03
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 00:11
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    Sakarya'da polis ekipleri karın keyfini çıkardı

    Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi.

    Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı.

    Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

    Sakarya'da polis ekipleri karın keyfini çıkardı İZLE


    POLİS EKİPLERİ KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

    Kentin beyaza bürünmesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı.

    O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı.

    Sakarya da polis ekipleri karın keyfini çıkardı #1

    Sakarya da polis ekipleri karın keyfini çıkardı #2

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