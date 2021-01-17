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Sakarya'da polis ekipleri karın keyfini çıkardı

Sakarya'da polis ekipleri karın keyfini çıkardı

Sakarya'da polis ekipleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı.