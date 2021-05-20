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    Sakarya'da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı

    Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park'ta bulunan gölette bir martının çırpındığını gören Yunus timinde görevli bir polisi, üniformasıyla suya atlayarak yaralı martıyı kurtardı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 23:20
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    Sakarya'da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kent Park’ta ilginç anlara sahne olan görüntüler kaydedildi.

    ÜNİFORMASIYLA MARTIYI KURTARMAK İÇİN GÖLETE ATLADI

    Devriye görevi yapmakta olan yunus ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, gölette bir martının çırpındığını söyledi. Durum üzerine bölgeye giden polis, kanadı kırık martıyı kurtarmak için hiç düşünmeden üzerindeki üniformayla birlikte suya atladı.

    DUYARLI HAREKET, TAKDİR İLE KARŞILANDI

    Polisin duyarlı hareketi çevredekilerin takdiri ile karşılandı. Yaralı martı, veterinere götürülmesi için belediye görevlilerine teslim edildi.

    Sakarya'da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı VİDEO

    Sakarya da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı #1

    Sakarya da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı #2

    Sakarya da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı #3

    Sakarya da polis, gölete atlayarak yaralı martıyı kurtardı #4

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