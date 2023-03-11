Sakarya'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi Meteoroloji’nin uyarılarının ardından şiddetli fırtınanın etkili olduğu Sakarya'nın birçok bölgesinde savrulan ağaç parçaları yollara savrulurken, bir binanın çatısında da hasar meydana geldi.

Türkiye, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altında..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada yurt genelinde yağışlı ve fırtınalı havanın etkili olacağını duyurmuş, 58 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermişti.

Beklenen fırtına ve yağış Sakarya’da etkisini gösterdi.

Ağaç parçaları yola savruldu

Sokakta olan vatandaşların bazılarının yürümekte zorluk çekmesine sebep olan şiddetli rüzgar bazı bölgelerde ağaç parçalarını yollara savurdu.

Binanın çatısında hasar oluştu

Adapazarı ilçesi Eser Okul mevkiinde de rüzgar sebebi ile bir binanın çatısında maddi hasar oluştu.