Sakarya'da soluk borusuna pide kaçan işitme engelli yaşamını yitirdi 40 yaşındaki işitme engelli, iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Engelli adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonuna iftar için giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yemek yediği sırada fenalaştı. Pide salonunda bulunan diğer vatandaşlar, durumu fark ederek Yılmaz’ı kendi imkanlarıyla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kurtarılamadı Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Yılmaz’ın yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İşitme engelliydi İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz’ın cenazesinin Hendek Kırktepe Mahallesi’nde cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.