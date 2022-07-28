Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
425.564
8.63%
BTXN Coin
10.13
-8.98%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Sakarya'da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü

    Akyazı ilçesinde tarlasına patates ekimi yapan kadın, bir süre sonra yapraklarında domatese benzeyen meyveler fark etti. Ziraat Mühendisi ise yetişen ürünün zehirli olabileceğini söyledi.
    • 28.07.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü

    Sakarya'nın Akyazı ilçesi Şerifiye Mahallesi'nde yaşayan Enver Yılmaz, bahçesine patates ekti.

    Bir süre sonra ekilen patatesleri kontrol için bahçeye giden Yılmaz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Ektikleri patates, domates oldu

    Ektiği patatesin yapraklarında domatese benzer meyveler gören Yılmaz, durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan ise domatese benzeyen meyvenin zehirli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşı uyardı.

    Bahçeye patates eken Enver Yılmaz’ın eşi Emine Yılmaz, yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

    Sakarya da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü #1

    "Fidesinde domates çıkınca şaşırdık"

    Yılmaz, “İki yerden aldım bu sene patatesi ve ektik bahçeye. Daha sonrasında bahçeye geldik eşim ve çocuklarımla kontrol etmek için. Çiçek açtı normal şekilde. Ama sonrasında patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık. Yenilir mi, yenilmez mi, zehirli midir diye bilmediğimiz için durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştık.

    Geçen sene de aynı yere ektik öyle bir şey olmadı ama bu sene böyle bir şeyle karşılaştık ve neden olduğunu anlamadık. Fidesinde domates çıkınca çok şaşırdık.” dedi.

    "Patatesler çöp olacak diye korktum"

    Evin oğlu Şafak Yılmaz ise, “Biz buraya otları almaya gelmiştik. Geldiğimizde domatesleri görünce şaşırdık. Ben korktum patatesler çöp olacak diye.” şeklinde konuştu.

    Sakarya da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü #2

    "Patatesin çiçeği meyveye dönüştüğü zaman domatese benzer"

    Ziraat Mühendisi Nur Noyan, “Patates bitkisinde bu şekilde meyveler olması çok normal. Patatesin çiçeği meyveye dönüştüğü zaman domatese benzer. Domatese benzeme sebebi de aslında patates, domates, patlıcan bunların hepsi aileden gelen ürünlerdir, solanaceae dediğimiz familyadan gelirler. O yüzden de birbirlerine benzerlik gösterebilirler.

    Sakarya'da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü VİDEO

    "Yumrusu dışında kalan aksamı tüketilmez"

    Patatesin yumrusu dışında kalan herhangi bir bitki aksamı tüketilmez, zehirli alkaloid içerir çünkü. Meyveye dönüşen ve domatese benzeyen kısım, domates değildir. Sadece aynı familyadan geldiği için benzerlik gösterir. Bu yüzden de domatese benzeyen yerinden tüketilmemesinde fayda var.” ifadelerini kullandı.

    Sakarya da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü #3

    Sakarya da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü #4

    Sakarya da tarlaya ekilen patates, domates olarak büyüdü #5


    İlginizi Çekebilir

    Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı
    Gündem

    Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü
    3. Sayfa

    Bursa’da dükkanına giren hırsızı görünce şaşkına döndü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir