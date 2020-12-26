Sakarya'da vücudu, metali mıknatıs gibi çeken adam

57 yaşındaki vatandaş, vücudunun eşyaları mıknatıs gibi çektiğini ve gittiği doktorların bu duruma teşhis koyamadığını söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Süleyman Demirci’nin vücuduna metal eşyadan paraya, camdan cep telefonuna kadar her şey yapışıyor.

Demirci, 7 yıl önce fark ettiği durumuyla ilgili doktorların teşhis koyamadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"ŞİFA VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"7 yıl önce elimden düşen çakmak vücuduma yapıştı. Vücuduma sadece saat ve çakmak değil metal, gümüş olan ne varsa hepsi yapışıyor. Yapışmayan hiçbir nesne yok. Bu durumun sağlığım açısından bana bir zararı yok. Hatta şifa verdiğini de düşünüyorum.

"KARASU'NUN EN ÇEKİCİ ADAMI"

Sebebini öğrenmek için doktora gittim. Doktorlar, vücuduma metal koyarak resmimi çekip, araştırdılar ancak teşhis koyamadılar. Arkadaşlarım bana, 'Karasu’nun en çekici adamı' şeklinde hitap ediyor. Bu bir Allah vergisi.”