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    Sakarya'da yağan karla, uzay mekiği yapıldı

    Sakarya'da yağan karla, uzay mekiği yapıldı

    Evlerinin bahçesinde biriken karı yeğeniyle birlikte uzay mekiğine çeviren İbrahim Kurt, 3 metrelik araç için 2 gün emek harcadı.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 11:05
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    Sakarya'nın Serdivan Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kurt ve yeğeni Selman Sözer, evlerinin bahçesinde biriken karlarla maket yapmaya karar verdi.

    Kurt ve yeğeni Sözer, karları bir araya getirerek kardan uzay mekiği yaptı.

    Daha önce kardan yılan, gemi ve uçak yapan Kurt’un 3 metre yüksekliğinde kardan yaptığı uzay mekiği görenlerin beğenisini topladı.

    GÜNDEMDEN ETKİLENDİ

    Uzay mekiğini yeğeni Selman Sözer ile birlikte yapan Kurt, “Daha önce kardan yılan ve gemi yapmıştım. Yaklaşık bir ay önce de uçak yapmıştım. Şimdi de gündemde uzay mekiği projesi vardı. Ben de gündeme ayak uydurarak uzay mekiği yapmak istedim. Bazen gündemdeki olaylardan etkileniyorum, bazen de kendi kafamda tasarladığım, hayal ettiğim şeyleri yapıyorum.” dedi.

    Sakarya'da yağan karla, uzay mekiği yapıldı ViDEO

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    "ÇOCUKLAR SEVİNDİĞİ İÇİN BENİ DAHA ÇOK CEZBEDİYOR"

    Uzay mekiğinin diğer projelere göre daha kısa sürede tamamlandığını ifade eden Kurt, “2 günlük çalışma sonrasında detaylarını bitirerek tamamladık. Kar kütlesini kalıp haline getirerek ona göre de yükseltiyorum. Yoksa hemen yıkılır zaten. Muhakkak onu yapmam gerekiyor. Yeğenim ile birlikte aklımıza gelen projeleri yapıyoruz. Bu projede de birlikte çalıştık. Köyde de çok talep var. Birkaç kere kardan proje yaptığım için sürekli yapmamı bekliyorlar. Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Çocuklar sevindiği için de beni daha çok cezbediyor.” diye konuştu.

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