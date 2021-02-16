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    Sakarya'da, yaptığı kardan adamı tıraş etti

    Berber İbrahim Topçu, yaptığı kardan adama önlük takıp, ağaç dallarından yaptığı saçlarını makasla keserek eğlendi.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:37
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    Sakarya'da, yaptığı kardan adamı tıraş etti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde yaşayan berber İbrahim Topçu, kar yağışını eğlenceye çevirdi.

    KARDAN ADAM YAPIP, TIRAŞ ETTİ

    Topçu, yaptığı kardan adamın boynuna önlük geçirip, ağaç dalından yaptığı saçlarını budama makasıyla kesti. Kardan adamı tıraş ederek eğlenen Topçu, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sakarya da, yaptığı kardan adamı tıraş etti #1

    Sakarya da, yaptığı kardan adamı tıraş etti #2

    Sakarya da, yaptığı kardan adamı tıraş etti #3

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