Sakarya'da, yaptığı kardan adamı tıraş etti

Sakarya'da, yaptığı kardan adamı tıraş etti

Berber İbrahim Topçu, yaptığı kardan adama önlük takıp, ağaç dallarından yaptığı saçlarını makasla keserek eğlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde yaşayan berber İbrahim Topçu, kar yağışını eğlenceye çevirdi.

KARDAN ADAM YAPIP, TIRAŞ ETTİ

Topçu, yaptığı kardan adamın boynuna önlük geçirip, ağaç dalından yaptığı saçlarını budama makasıyla kesti. Kardan adamı tıraş ederek eğlenen Topçu, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.