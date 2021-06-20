Ekim ayına kadar yaylada kalacak besicilerin yolculuğu, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Sakarya'da, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara yolculuğu başladı.

Hendek ilçesindeki yolculuk, şenlik havasında geçti.

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, göç hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar, günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırladı, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

10 KİLOMETRELİK YOLCULUKTA RENGARENK GÖRÜNTÜLER

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı.

Çevre illerden gelen vatandaşların ilgiyle izlediği göç yolculuğu, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Sakarya'da yaylacıların renkli yolculuğu VİDEO

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ZORLU YOLU YAYA OLARAK GİDİYORLAR

Hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozarken, köylüler zorlu yolu yüzlerce hayvanla yaya olarak kat edip eşyalarını traktörlerle taşıyor.

Besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

114 YILLIK GELENEK

Muhtar Menderes Ayvaz, geleneklerini sürdürmek için bu yıl 114. yayla göçünü yaptıklarını söyledi.

Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğunun başladığını belirten Ayvaz, "Bu yıllardır dedelerden, atalardan kalan bir gelenek. Ancak bu sene pandemi nedeniyle biraz sönük geçti. Yine de güzel oldu. 114 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, devam da edeceğiz inşallah." diye konuştu.

"ONUNCU AYA KADAR BURADAYIZ"

Ayvaz, köylülerin, hayvanlarıyla toplu şekilde yürüyerek yaylaya çıktığını ifade ederek, atalarından kalan bu güzel mirası sürdürmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Dikmen Mahallesi halkının yüzde 70'inin yaz boyunca yaylada kaldığını aktaran Ayvaz, "Yaz boyunca hayvanlarını burada otlatırlar. Hayvanlara burada daha rahat bakılıyor. Süt, yoğurt, peynir yapılır. Onuncu aya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"GÖÇÜ YÖRESEL KIYAFETLERİMİZLE KARŞILIYORUZ"

Geleneksel kıyafetlerini giyerek göçerleri izlemeye gelen Necla Armağan da hazırlığını bir gün öncesinden yaptığını belirterek, "Kıyafetlerim sandıktaydı, dünden yıkayıp hazırladım. Bugün yayla göçümüz, onun için giyinip geldim. Yaylaları, şenliği seviyorum." dedi.

Sümeyra Açıkdilli ise geleneksel kıyafetlerini giyip göçü beklemeye başladığını anlatarak, "Göçü yöresel kıyafetlerimizle karşılıyoruz. Şenlik havasında geçiyor. Herkes mutlu, sevinçli. Her yıl olduğu gibi bu sene de göçü bekledik ve karşıladık. İnşallah gelecek senelerde de aynı şekilde geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Yaylada hayvanların otlak ihtiyacının karşılandığını kaydeden Açıkdilli, "Burada yöresel süt, yoğurt, peynir yapılıyor. Hayvanlar taze otla beslendiği için ürünler daha doğal oluyor." diye konuştu.